Росіяни шантажем відвертих фото змусили 14-річну готувати теракт

РФ шантажем втягнула 14-річну в підготовку теракту. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали в Тернополі 14-річну агентку РФ, яку російські спецслужби змусили готувати теракт, шантажуючи її відвертими фото. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Служба безпеки та Національна поліція задокументували черговий факт втягнення неповнолітніх українців у підготовку терористичних актів. За результатами оперативних заходів у Тернополі затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для організації вибуху біля районного управління поліції.



Слідство встановило, що ворог «помітив» дівчину в телеграм-каналах, де вона шукала підробіток. Після цього окупанти зламали її телефон, отримали доступ до особистих фото і почали шантажувати, погрожуючи поширити інтимні знімки.



Під тиском школярка погодилася виконати завдання. За інструкціями кураторів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій, сховала його в рюкзак і залишила під автомобілем, припаркованим біля будівлі поліції. Російські спецслужби планували дистанційно підірвати СВУ, убивши як свою агентку, так і випадкових перехожих. Українські правоохоронці вчасно виявили та знешкодили вибухівку.

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати СВП, убивши як свою агентку, так і випадкових перехожих. Фото: СБУ

Школярці оголошено підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (закінчений замах на терористичний акт). Вона перебуває під домашнім арештом і може отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Нагадаємо, шестикласника з Кременця намагалися завербувати російські спецслужби.