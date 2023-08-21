Правозахисники просять ВР ухвалити закон про визнання освіти, здобутої в окупації

Правозахисники закликають депутатів Верховної Ради ухвалити законопроект № 9591 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України». Звернення опубліковане на сайті правозахисної організації «Зміна».



Зазначається, що після 2014 року доступ до української освіти для громадян, які залишилися в окупації, значно ускладнився. Окупаційна влада створила умови, за яких навчання в українських школах не могло бути продовжено, обмежили доступ на підконтрольну Уряду України територію, у тому числі через блокування каналів зв'язку.



За даними правозахисних організацій, за понад дев'ять років сотні тисяч українських дітей, які проживали в окупації, змушені здобувати освіту на цих територіях. Так, на момент окупації Криму у 2014 році там здобували освіту понад 208 000 учнів загальноосвітніх шкіл.



Зазначається, що ухвалення закону дозволить працювати тим, хто змушено здобув освіту в окупації, а не проходити навчання повторно (йдеться про шкільну освіту, професійну та вищу), чекати на допомогу для безробітних або малозабезпечених від держави.



Проектом закону передбачено механізм проходження атестації для визнання результатів навчання для осіб, які отримували освіту на тимчасово окупованих територіях. При цьому не йдеться про визнання документів (атестатів та дипломів), отриманих в окупації.



«Для тисяч людей, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та не мали змоги залишити тимчасово окуповану територію, ухвалення цього Закону дозволить підтвердити знання, працевлаштуватися та відчути себе повноправними громадянами України. Для держави Україна цей Закон сприятиме реінтеграції», — йдеться у листі.