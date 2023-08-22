Бійці 47 бригади з боєм увійшли до Роботиного

Евакуація мешканців Роботиного. Фото: Ганна Маляр / Telegram

Українські військові увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Воїни 47 бригади, які з боєм увійшли до села Роботине, організували евакуацію мирних жителів на БМП Бредлі», — написала вона.



За її словами, українські військові виконують планову бойову роботу та знищують окупантів.



При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Бої продовжуються.

Фото: Telegram / Ганна Маляр

47 окрема механізована бригада оприлюднила відео боїв у Роботино та евакуації мешканців.



«Два місяці запеклих боїв та бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів», — йдеться у повідомленні.



Так, перше, що зробили військові, повідомили місцевих про необхідність терміново виїжджати. У безпечнішому місці медики оглянули цивільних та дали можливість зателефонувати рідним.