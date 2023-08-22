«Це мінімальний термін». Резніков повідомив, коли Україна отримає F-16

Олексій Резніков розповів, коли Київ отримає літаки. Фото: Пресслужба Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналіставим, зазначивши, що все залежатиме від терміну навчання українських фахівців.



«Я думаю, що 6-7 місяців — це мінімальний термін (для передачі Україні F-16 — прим. ред.), який потрібно свідомо оцінювати. Але якщо він трохи більше — не розчаровуватися, бо наші пілоти продемонстрували свою здатність бути готовими через 6 місяців», — сказав він.



За словами Резнікова, навчання на літаках мають пройти не лише пілоти, а й інженери, техніки та інші люди, які планують операції. Однак поки що невідомо, скільки триватиме навчання інженерів.



«А ось техніки та інженери ми поки не знаємо. Дуже складні системи обслуговування і ремонту. Побачимо», — зазначив міністр.



Глава оборонного відомства додав, що не сумнівається в українських військових, які незабаром деокупуватимуть території.



«Але я вірю в одне, наші люди настільки талановиті, що Patriot вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155 замість трьох місяців — за три тижні. Тому я переконаний, що F-16 в українському небі звільнятимуть українські території», — резюмував Резніков.

Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні 61 літака F-16 після навчання пілотів та іншого персоналу.



Міністр оборони Данії заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 виключно на своїй території.



Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі навчання українських пілотів на F-16.