Україна збила 11 з 20 «Шахедів», випущених армією РФ

У ніч на 23 серпня 2023 року війська Росії здійснили пуски ударних дронів Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Про це повідомило командування Повітряних сил України.



За оцінкою військових, всього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).



Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 11 безпілотників, дев’ять на Одещині та два — в межах Запорізької області.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по зерносховищам на Одещині. Також російські військові скинули дві авіабомби на дитячий садок та житлові будинки в Херсоні.