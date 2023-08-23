Украина сбила 11 из 20 «Шахедов», выпущенных армией РФ

В ночь на 23 августа 2023 года, войска России совершили пуски ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Об этом сообщило командование Воздушных Сил Украины.



По оценке военных, всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).



Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожены 11 беспилотников, девять в Одесской и два — в пределах Запорожской области.

Ранее стало известно, что оккупанты ударили по зернохранилищам в Одесской области. Также российские военные сбросили две авиабомбы на детский сад и жилые дома в Херсоне.



