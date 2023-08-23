Загибель бізнесмена, голови приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.



«Щойно спілкувався з видатними "музикантами". Вони підтверджують факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Царство Небесне новоприставленим рабам Божим Євгену та Дмитру», — заявив він.



Російський федеральний телеканал «Россия 24» повідомив, що Пригожин вважався пасажиром на приватному літаку, який розбився у Тверській області (РФ).



Джерела російського телеканалу «Царьград» повідомили, що тіла Уткіна та Пригожина попередньо впізнали.



Загибель Пригожина підтвердили у каналах, пов'язаних із ПВК «Вагнер». Один із таких каналів — GREY ZONE.



Президент РФ Володимир Путін тим часом у терміновому порядку залишив Курськ, у якому перебував з нагоди 80-річчя перемоги у Курській битві.



Про те, чи це пов'язано з потенційною смертю Євгена Пригожина, не повідомляється.

Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області. Літак належить Пригожину.