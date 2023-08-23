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Смерть Пригожина підтверджують ЗМІ та його соратники (доповнено)

23 серпня 2023, 21:46

Смерть Пригожина підтверджують ЗМІ та його соратники (доповнено)

Загибель бізнесмена, голови приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.

«Щойно спілкувався з видатними "музикантами". Вони підтверджують факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Царство Небесне новоприставленим рабам Божим Євгену та Дмитру», — заявив він.

Російський федеральний телеканал «Россия 24» повідомив, що Пригожин вважався пасажиром на приватному літаку, який розбився у Тверській області (РФ).

Джерела російського телеканалу «Царьград» повідомили, що тіла Уткіна та Пригожина попередньо впізнали.

Загибель Пригожина підтвердили у каналах, пов'язаних із ПВК «Вагнер». Один із таких каналів — GREY ZONE.

Президент РФ Володимир Путін тим часом у терміновому порядку залишив Курськ, у якому перебував з нагоди 80-річчя перемоги у Курській битві.

Про те, чи це пов'язано з потенційною смертю Євгена Пригожина, не повідомляється.

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Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області. Літак належить Пригожину.

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