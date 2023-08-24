Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього відношення. Усі знають, хто має

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не пов'язана із загибеллю Євгена Пригожина, лідера приватної військової компанії «Вагнер», що сталася на території Росії.



«Наша країна не має до цього жодного стосунку. Очевидно, хто причетний до події», — наголосив він під час бесіди з журналістами у Києві.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області РФ впав літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.



