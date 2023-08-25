Вісім міст на Донеччині будуть без опалення цієї зими — ОВА

Через бойові дії та обстріли без опалення цього року залишилися щонайменше вісім міст Донецької області, що знаходяться у прифронтовій смузі або на деокупованій території. Про це заявила заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусєва, передає «Суспільне».



За її словами, у майбутньому опалювальному сезоні без тепла будуть мешканці Бахмута, Сіверська, Торецька, Часового Яру, Вугледару, Авдіївки, Святогірська та Лимана.



«У цих громадах або немає газу, або зруйновані котельні. У цих громадах люди опалюватимуть житло буржуйками, булер'янами», - сказала Гусєва.



За її словами, влада регіону має намір забезпечувати таких людей дровами або палетами, щоб вони могли взимку опалювати свої житла.