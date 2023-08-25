Из-за боевых действий и обстрелов без отопления в этом году остались как минимум восемь городов Донецкой области, находящихся в прифронтовой полосе или на деоккупированной территории. Об этом заявила заместительница директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Лариса Гусева, передает «Суспільне».



По ее словам, в грядущем отопительном сезоне без тепла будут жители Бахмута, Северска, Торецка, Часового Яра, Угледара, Авдеевки, Святогорска и Лимана.



«В этих громадах или нет газа, или разрушены котельные. В этих громадах люди будут отапливать жилье буржуйками, булерьянами», — сказала Гусева.



По ее словам, власти региона намерены обеспечивать таких людей дровами или палетами, чтобы они могли зимой отапливать свои жилища.