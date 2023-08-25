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Восемь городов на Донетчине будут без отопления этой зимой — ОВА

25 августа 2023, 21:03

Восемь городов на Донетчине будут без отопления этой зимой — ОВА

Из-за боевых действий и обстрелов без отопления в этом году остались как минимум восемь городов Донецкой области, находящихся в прифронтовой полосе или на деоккупированной территории. Об этом заявила заместительница директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Лариса Гусева, передает «Суспільне».

По ее словам, в грядущем отопительном сезоне без тепла будут жители Бахмута, Северска, Торецка, Часового Яра, Угледара, Авдеевки, Святогорска и Лимана.

«В этих громадах или нет газа, или разрушены котельные. В этих громадах люди будут отапливать жилье буржуйками, булерьянами», — сказала Гусева.

По ее словам, власти региона намерены обеспечивать таких людей дровами или палетами, чтобы они могли зимой отапливать свои жилища.

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