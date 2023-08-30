Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та садок. Росіяни вдарили по центру Курахового

Росіяни вкотре обстріляли Донецьку область Фото: ДСНС

Через черговий обстріл міста Курахове є значні руйнування. Також відомо про одного загиблого, є постраждалі. Про це повідомив голова ГВА Роман Падун.

«Країна-терорист продовжує обстрілювати мирне населення Курахівської громади. Внаслідок нічного обстрілу поранено семеро людей, одна людина загинула», — зазначив він.

Також, за словами голови міста, під обстріл потрапила центральна частина Курахового. Пошкоджено вікна та фасади 27 багатоповерхівок, є прямі влучення в 2 багатоповерхові будинки та 2 приватні домогосподарства, в адмінбудівлю. Ушкодження дістали приватні авто.

За даними облуправління ДСНС , 29 серпня у місті горіла будівля дитячого садка: вогонь охопив 200 квадратних метрів, пожежу гасили 16 рятувальників.

Окрім того, голова ГВА повідомив, що 30 серпня у всіх пунктах громади призупинили видачу гуманітарної допомоги.

«У зв'язку з можливими провокаціями з боку Російської Федерації та загрози масованих обстрілів 30 серпня 2023 року буде припинено видання гуманітарної допомоги за всіма пунктами видачі Курахівської громади. Не залишайте без потреби власні будинки, знаходитесь ближче до укриття», — написав Падун.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська атакували Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.