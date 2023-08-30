Повреждены дома, админздание и садик. Россияне ударили по центру Курахово

Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область Фото: ГСЧС

Из-за очередного обстрела города Курахово есть значительные разрушения. Также известно об одном погибшем, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ГВА Роман Падун.

«Страна-террорист продолжает обстреливать мирное население Кураховской громады. В результате ночного обстрела ранены семь человек, один человек погиб», — отметил он.

Также, по словам главы города, под обстрел попала центральная часть города Курахово. Повреждены окна и фасады 27 многоэтажек, есть прямые попадания в 2 многоэтажных дома и 2 частных домохозяйства, в админздание. Повреждения получили частные авто.

По данным облуправления ГСЧС, 29 августа в городе горело здание детского сада: огонь охватил 200 квадратных метров, пожар тушили 16 спасателей.

Кроме того, глава ГВА сообщил, что 30 августа во всех пунктах громады приостановили выдачу гуманитарной помощи.

«В связи с возможными провокациями со стороны Российской Федерации и угрозы массированных обстрелов 30 августа 2023 года будет приостановлена выдача гуманитарной помощи по всем пунктам выдачи Кураховской громады. Не оставляйте без необходимости собственные дома, находитесь поближе к укрытиям», — написал Падун.

Напомним, 30 августа российские войска атаковали Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения.