Дружківку очолив новий керівник військової адміністрації

Новим керівником Дружківської міської військової адміністрації призначено Андрія Панкова. Фото: АКМЦ

Володимир Зеленський підписав розпорядження №9/2025-рп від 19 лютого про звільнення Сергія Боєвського з посади начальника Дружківської міської військової адміністрації та призначення нового керівника.

Новим начальником МВА став колишній керівник Краматорської районної військової адміністрації Андрій Панков.

«Призначити Панкова Андрія Вікторовича начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області», — йдеться у документі.

Раніше іншим розпорядженням Президента №7/2025-рп Панкова було звільнено з посади голови Краматорської районної державної адміністрації Донецької області за власним бажанням.

Сергій Боєвський працював начальником Дружківської МВА з 30 березня 2022 року.