Росія вночі ракетами та «шахедами» завдала удару по Україні. Скільки цілей збила ППО

Сили ППО. Фото: Повітряне командування «Центр»

У ніч на 20 лютого російські окупанти ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Усього війська РФ використали до 14 ракет:

крилаті ракети Х-101/Х-55СМ – з Волгоградської області РФ;

ракети «Калібр»/«Іскандер-К» – з акваторії Чорного моря та окупованого Криму;

балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 – з Воронезької області РФ.

У Повітряних силах заявили, що інформація про результати бойової роботи та наслідки ракетного удару не оприлюднюється.



Крім того, росіяни атакували Україну 161 ударним БПЛА «Шахед» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Охтарськ РФ.



Станом на 10:00 підтверджено знищення 80 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Також 78 дронів-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок атаки «постраждали» Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що у Херсоні ударом керованої авіабомби частково зруйнований під'їзд багатоповерхівки, внаслідок чого є поранені.