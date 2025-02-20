Росія вночі ракетами та «шахедами» завдала удару по Україні. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 20 лютого російські окупанти ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Усього війська РФ використали до 14 ракет:
У Повітряних силах заявили, що інформація про результати бойової роботи та наслідки ракетного удару не оприлюднюється.
Крім того, росіяни атакували Україну 161 ударним БПЛА «Шахед» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Охтарськ РФ.
Станом на 10:00 підтверджено знищення 80 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Також 78 дронів-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок атаки «постраждали» Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, що у Херсоні ударом керованої авіабомби частково зруйнований під'їзд багатоповерхівки, внаслідок чого є поранені.