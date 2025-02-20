В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч на 20 лютого стався вибух автомобіля. Як повідомляє видання «Бердянськ Сьогодні», інцидент трапився в районі будинку №96 на проспекті Східному, неподалік від Бердянської загальноосвітньої школи №3.



За наявними даними, автомобіль раптово вибухнув і загорівся. Пожежу вдалося загасити тільки під ранок. Наразі на місці події працюють представники окупаційної поліції.

Місце вибуху автомобіля у Бердянську.

Кому належала машина і чи є постраждалі — поки невідомо. Офіційні коментарі від російських окупантів наразі відсутні.

Раніше в окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ. Нагадаємо, у Бердянську також було підірвано автомобіль голови окупаційної ради.