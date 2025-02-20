Колишній правоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП на Київщині

Експравоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП. Фото: ДБР

Суд засудив експравоохоронця до 9 років позбавлення волі за смертельну ДТП, яку він скоїв у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Аварія сталася в червні 2022 року. Керівник одного з районних управлінь правоохоронних органів Київської області сів за кермо п'яним.

Експравоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП. Фото: ДБР

Увечері на трасі Київ-Знам'янка в Обухівському районі він втратив керування, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль.



Унаслідок аварії 68-річна пасажирка зустрічного авто загинула на місці, а її 69-річний чоловік, який керував машиною, помер від травм у лікарні.

Експравоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП. Фото: ДБР

Експертиза встановила, що в крові винуватця ДТП було 1,23 проміле алкоголю. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб) і зобов'язав виплатити 1,5 млн гривень компенсації постраждалій стороні.

Нагадаємо, у Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка.