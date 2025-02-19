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Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів та ДРГ у Курській області

19 лютого 2025, 15:58

Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів та ДРГ у Курській області

Авіація ЗСУ знищила склад БК і ДРГ у Курській області. Фото: кадр із відео Авіація ЗСУ знищила склад БК і ДРГ у Курській області. Фото: кадр із відео

Українська авіація продовжує працювати на всіх напрямках, унаслідок удару по російських позиціях у Курській області знищено склад боєприпасів і групу диверсантів. Про це повідомляють бійці підрозділу ПС ЗСУ «Соняшник».

Спочатку були опубліковані кадри роботи пілота з позивним «Phil» на МіГ-29 із 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» (40 БрТА). Він завдав точного удару по позиціях противника французькими авіаційними боєприпасами AASM (HAMMER).

Пізніше розвідка оприлюднила відео, на якому видно, як окупанти накопичували боєприпаси та особовий склад. Після цього авіація ЗСУ також завдала по них удару.

«Два дні спостерігали, як вони тягають щось, стараються. Добре вдарило», - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

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