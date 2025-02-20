Росія має «козирі» в потенційних переговорах з Україною — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія «має козирі» в потенційних мирних переговорах про припинення війни, оскільки РФ захопила велику територію. Про це він сказав BBC під час свого перельоту до Вашингтона.

Він сказав, що вірить у те, що Москва хоче бачити кінець війни, яку Росія розпочала, здійснивши повномасштабне вторгнення майже три роки тому.

«Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я справді так думаю. Я думаю, що вони мають козирі, бо вони захопили велику територію. Вони мають козирі», – сказав американський президент.

На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: «Так».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу англо-французький план розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню.