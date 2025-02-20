Торговельне обладнання в магазинах впливає на комфорт покупців та ефективність продажу. Який саме стелаж для магазину вам найкраще вибрати, залежить від специфіки бізнесу та товарного асортименту. На сайті компанії Hold ви можете знайти відповідні варіанти. Розглянемо основні види з огляду на особливості вашого магазину.

Продуктові магазини та супермаркети

Для продуктових зон важливо підбирати міцні та місткі стелажі. Їхні завдання: витримати весь товар і зробити навігацію простою та зрозумілою.



Декілька варіантів полиць для продуктів:

настінні стелажі - економлять простір і дозволяють показати одразу весь асортимент;

для овочів та фруктів - вони мають спеціальний нахил для кращого огляду продуктів;

стелажі рефрижераторні — потрібні для м'ясних виробів, молочної продукції, напоїв.

Окремо варто придбати полиці для хліба. Їх від інших вирізняє дерев'яна основа. Специфічну форму мають і полиці для пляшок із алкоголем.

Книжкові магазини та канцелярія

Якщо ви продаєте книги та канцелярію, простір має бути особливо естетичним. А ще доступним для покупців. Адже вашим клієнтам захочеться зупинитися біля стенду з новинками та погортати бестселер. А якщо навколо мало місця та багато людей, зробити це проблематично.



Які стелажі краще вибрати для книжкових:

каскадні полиці - підходять для книг та журналів;

кутові - дозволяють заощадити місце;

вітринні - підійдуть для найпопулярніших видань;

мобільні - зазвичай займають місце посередині зали.

Можете додати ще й презентаційний кошик. Вона невелика, але так можна відокремити новинки чи акційні товари. Купуйте стелажі одразу набором, щоб уніфікувати інтер'єр та зробити його однорідним.



Отже, правильний вибір торгових стелажів впливає візуальне сприйняття магазину. А разом із цим може підвищити продажі. При виборі враховуйте особливості товарів, розміри приміщення та поведінку покупців. А тепер з'єднайте всі перелічені фактори, щоб організувати комфортний та ефективний простір.