Україну атакували 43 БПЛА: ППО збила 21, 22 не досягли цілей

Україну атакували 43 БПЛА, ППО збила 21 безпілотник. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 30 грудня 2024 року (з 19.00 29 грудня) Росія атакувала територію України 43 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Внаслідок бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БПЛА «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.



У Повітряних силах підтвердили, що 22 російські безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Також у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Нагадаємо, що російський дрон, який застряг на українському дереві, потрапив на відео.