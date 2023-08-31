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Колишня співробітниця «Донецької залізниці» проведе 8 років за ґратами

31 серпня 2023, 16:45

Колишня співробітниця «Донецької залізниці» проведе 8 років за ґратами

Донецька обласна прокуратура підтвердила вирок колишній робітниці залізниці за доповідь представнику РФ про місця зосередження техніки ЗСУ.

Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року начальниця однієї зі станцій Донецької залізниці через месенджер Telegram у своєму телефоні передавала відомості про розташування особового складу Збройних Сил України на території регіону.

Усі деталі вона надсилала у вигляді текстових повідомлень своєму знайомому із РФ. Особливу увагу приділяла деталізації місць зосередження техніки українських бійців.

За поширення інформації про розташування техніки та військовослужбовців, які захищали, у тому числі й засуджену, колаборантка тепер проведе вісім років за ґратами.

Ексспівробітниця таким чином приєдналася до так званого «мера» окупованого Маріуполя, якого судитимуть через звинувачення у колабораційній діяльності та колишню робітницю міграційної служби, яка звинувачується у перекладі українських паспортів російською мовою для подальшого оформлення російських зразків.

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