Бывшая сотрудница «Донецкой железной дороги» проведет 8 лет за решеткой

Донецкая областная прокуратура подтвердила приговор бывшей работнице железной дороги за подробный доклад представителю РФ о местах сосредоточения техники ВСУ.



Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года начальница одной из станций Донецкой железной дороги через мессенджер Telegram в своем телефоне передавала сведения о расположении личного состава Вооруженных Сил Украины на территории региона.



Все детали она отправляла в виде текстовых сообщений своему знакомому из РФ. Особое внимание женщина уделяла детализации мест сосредоточения техники украинских бойцов.



За распространение информации про расположение техники и военнослужащих, которые защищали, в том числе и осужденную, коллаборантка теперь проведет восемь лет за решёткой.

Экс-сотрудница таким образом присоединилась к так называемому «мэру» оккупированного Мариуполя, которого будут судить из-за обвинения в коллаборационной деятельности и бывшей работнице миграционной службы, обвиняемой в переводе украинских паспортов на русский язык для дальнейшего оформления российских образцов.