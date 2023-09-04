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Українець двічі намагався підпалити військкомати у РФ

04 вересня 2023, 11:41

Українець двічі намагався підпалити військкомати у РФ

Військкомат у Можайську. Фото: Baza Військкомат у Можайську. Фото: Baza

Російські силовики встановили чоловіка, який намагався підпалити військкомат у Можайську. Ним виявився 53-річний уродженець України Іван М., якого раніше затримали за спробу підпалу військкомату в Підмосков'ї, повідомляє телеграм-канал Baza.

У звіті поліції йдеться, що військкомат у Можайську намагалися підпалити ще 12 липня минулого року, невідомий кинув у будівлю на вулиці Миру дві пляшки, в які було залито легкозаймисту рідину, але пожежі не сталося.

Після спроби підпалу в поліції порушили справу щодо знищення майна. У середині жовтня поліцейські затримали підозрюваного за зовсім іншим підпалом — 15 вересня в селищі Шаховська невідомий кинув коктейль Молотова в будівлю колишнього військкомату, в якому зараз знаходиться кадастрова служба.

Затриманим виявився 53-річний Іван М. За даними російського телеграм-каналу, чоловік також зізнався у спробі підпалу військкомату у Можайську.

Нагадаємо, у Росії затримали громадянку України за звинуваченням у підготовці теракту на «антифашистському» фестивалі у Самарі.

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