Украинец дважды пытался поджечь военкоматы в РФ

Военкомат в Можайске. Фото: Baza

Российские силовики установили мужчину, который пытался поджечь военкомат в Можайске. Им оказался 53-летний уроженец Украины Иван Н., ранее задержанный за попытку поджога военкомата в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Baza.



В отчете полиции говорится, что военкомат в Можайске пытались поджечь ещё 12 июля прошлого года, неизвестный кинул в здание на улице Мира две бутылки, в которые была залита легковоспламеняющаяся жидкость, но пожара не произошло.



После попытки поджога в полиции возбудили дело об уничтожения имущества. В середине октября полицейские задержали подозреваемого по совсем другому поджогу — 15 сентября в посёлке Шаховская неизвестный кинул коктейль Молотова в здание бывшего военкомата, в котором сейчас находится кадастровая служба.



Задержанным оказался 53-летний Иван Н. По данным российского телеграм-канала, мужчина также признался в попытке поджога военкомата в Можайске.

Напомним, в России задержала гражданку Украины по обвинению в подготовке теракта на антифашистском фестивале в Самаре.