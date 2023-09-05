По Вугледару окупанти завдали 3 авіаударів і 30 артобстрілів — Кириленка

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Російські військові продовжують активно гатити по Донецькій області. Минулої доби, 4 вересня, окупанти обстрілювали Вугледар, є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямі Вугледар зазнав 3 авіаударів та 30 артобстрілів, під вогнем Максимівка», — написав він.

За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Донецькому напрямку 1 особу поранено в Авдіївці. Вночі росіяни обстріляли Дальнє Курахівської громади, Красногорівку та Максиміліанівку Мар'їнської громади та Очеретино.

На Горлівському напрямку вранці окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці — 1 особа поранена, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Торецьку поранено 1 особу, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді зруйновано будинок у Зарічному, пошкоджено 3 будинки у Торському. У Сіверську пошкоджено 3 будинки

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку та Торецьк у Донецькій області.