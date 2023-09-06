В окупованій Макіївці «Рогатий» терикон було прикрашено українською символікою

«Рогатий терикон» у Макіївці. Архівне фото: donjetsk.com

В окупованій Макіївці Донецької області на День Незалежності на териконі з'явилася українська символіка. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі.



Два тижні тому на вершині терикона шахти Бажанова в центрі Червоногвардійського району невідомі намалювали прапор України. Цей терикон у народі називають «Рогатим», оскільки порода на його вершині наспана так, що здалеку нагадує два великі роги.



Місцеві жителі розповіли, що українську символіку на одному із «рогів» із різних точок району можна було спостерігати кілька днів. Потім невідомі, ймовірно, прихильники угрупування «ДНР» її видалили, обтесавши породу.