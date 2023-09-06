В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой

«Рогатый террикон» в Макеевке. Архивное фото: donjetsk.com

В оккупированной Макеевке Донецкой области ко Дню Независимости на терриконе появилась украинская символика. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Две недели назад на вершине террикона шахты Бажанова в центре Червоногвардейского района неизвестные нарисовали флаг Украины. Данный террикон в народе называют «Рогатым», так как порода на его вершине наспана так, что издалека напоминает два больших рога.



Местные жители рассказали, что украинскую символику на одном из «рогов» с разных точек района можно было наблюдать несколько дней. Затем неизвестные, вероятно, сторонники группировки «ДНР» ее удалили, обтесав породу.