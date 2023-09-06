У Краматорську мешканцям виплатять майже 17 млн гривень компенсації за пошкоджене житло — міська рада

У Краматорську спеціальна комісія схвалила державну компенсацію за програмою «єВідновлення» для 224 мешканців, чиї будинки постраждали під час війни. Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

«Станом на 20 серпня в нашому суспільстві комісією розглянуто вже 224 повні пакети документів від мешканців Краматорська, чиє майно постраждало від агресії Росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надали компенсацію постраждалим на суму 16 млн 943 тисячі гривень з державного бюджету.

У міськраді додали, що прийом заяв триває. Заявку можна подати у додатку «Дія».

Нагадаємо, з 1 серпня дня запуску механізму компенсації за знищене житло вже подано понад 1400 заявок, старт роботи комісій запланований на 15 серпня.