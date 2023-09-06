В Краматорске жителям выплатят почти 17 млн гривен компенсации за поврежденное жилье — городской совет

В Краматорске специальная комиссия одобрила государственную компенсацию по программе «єВідновлення» для 224 жителей, чьи дома пострадали во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета.

«По состоянию на 20 августа в нашем обществе комиссией рассмотрено уже 224 полных пакета документов от жителей Краматорска, чье имущество пострадало от агрессии России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставили компенсацию пострадавшим на сумму 16 млн 943 тысяч грн из государственного бюджета.

В горсовете добавили, что прием заявлений продолжается. Заявку можно подать в приложении «Дія».

Напомним, с 1 августа, дня запуска механизма компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявок, старт работы комиссий запланирован на 15 августа.