На захоплених територіях окупанти завозять масовку на «виборчі дільниці» — ЦНС

З 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях проходитиме голосування на дільницях. Відомо, що окупанти готуються завозити масовку. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що сьогодні (7 вересня — ред.) останній день дострокового голосування, яке окупанти проводять на вулицях та за місцем проживання. Вже завтра росіяни відкриють дільниці, які працюватимуть три дні.

«З огляду на те, що ці «дільниці» будуть порожніми, окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра на тимчасово окупованих територіях не працюватимуть бюджетні установи, а їхні працівники організовано голосуватимуть на певних дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер журналістів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, для масовки залучатимуть студентів «волонтерських рухів», бюджетників та гастролерів із Росії.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав мету псевдовиборів на окупованих територіях.