На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС

С 8 по 10 сентября на временно оккупированных территориях будет проходить голосование на участках. Известно, что оккупанты готовятся завозить массовку. Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

Отмечается, что сегодня (7 сентября — ред.) последний день досрочного голосования, которое оккупанты проводят на улицах и по месту жительства. Уже завтра россияне откроют участки, как будут работать три дня.

«Учитывая, что эти «участки» будут пустыми, оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки. Так, завтра на временно оккупированных территориях не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер журналистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, для массовки будут привлекать студентов «волонтерских движений», бюджетников и гастролеров из России.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цель псевдовыборов на оккупированных территориях.