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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 вересня

09 вересня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 вересня

Суспільство

 Святогірськ – місто на Донеччині, яке минулого року протягом трьох з половиною місяців – з червня по вересень - перебувало в окупації. Під контролем російських військ опинилося 550 жителів. Нині у населеному пункті проживає близько 1000 містян. Незважаючи на те, що місто сильно розбите і в ньому ще немає централізованої подачі води та газу, люди відновлюють свої будинки, а місцева влада шукає можливих шляхів для полегшення долі постраждалих мирних жителів. Детальніше про те, як зараз там готуються до зими – дивіться у цьому відео.

Британця Джордана Чедвіка з Бернлі, який у жовтні 2022 року вирушив до України, щоб вступити до Міжнародного легіону ЗСУ, було знайдено мертвим у водоймі зі зв'язаними за спиною руками. Чоловікові був 31 рік. ВВС не уточнює, де саме було виявлено тіло.

Бойові дії

 Два українські дрони-камікадзе влучили у«виборчий» штаб РФ у тимчасово окупованому селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Російські війська вдень 9 вересня обстріляли селище Сонячне на Херсонщині. Загинув мирний мешканець.

В окупованому Донецьку від обстрілу вдень 9 вересня загинув чоловік. Поранено трьох мирних жителів, ще двоє постраждали в окупованій Ясинуватій.

У військовій частині РФ окупованого Сімферополя 9 вересня сталася пожежа. Вогонь спалахну на складі частини. Місцева окупаційна влада стверджує, що причиною пожежі стало «побутове загоряння», незважаючи на те, що йому передували вибухи.

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