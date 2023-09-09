Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 сентября

Общество



Святогорск – город в Донецкой области, который в прошлом году в течение трех с половиной месяцев – с июня по сентябрь находился в оккупации. Под контролем русских войск оказалось 550 жителей. В настоящее время в населенном пункте проживает около 1000 горожан. Несмотря на то, что город сильно разбит и в нем еще нет централизованной подачи воды и газа, люди восстанавливают свои дома, а местные власти ищут возможные пути для облегчения судьбы пострадавших мирных жителей. Детальнее о том, как сейчас там готовятся к зиме – смотрите в этом видео.



Британец Джордан Чедвик из Бернли, который в октябре 2022 года он отправился в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион ВСУ, был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками. Мужчине был 31 год. ВВС не уточняет, где именно было обнаружено тело.



Боевые действия



Два украинских дрона-камикадзе попали в «избирательный» штаб РФ во временно оккупированном селе Скельки Васильевского района Запорожской области.



Российские войска днем 9 сентября обстреляли поселок Солнечное в Херсонской области. Погиб мирный житель.



В оккупированном Донецке от обстрелов днем 9 сентября погиб мужчина. Ранены трое мирных жителей, еще двое пострадали в оккупированной Ясиноватой.



В воинской части РФ оккупированного Симферополя 9 сентября произошел пожар. Пожар произошел на складе части. Местные оккупационные власти утверждают, что причиной пожара стало «бытовое возгорание», несмотря на то, что ему предшествовали взрывы.



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