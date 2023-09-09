«Избирательный штаб» оккупантов в Запорожской области атаковали дроны

Два украинских дрона-камикадзе попали в «избирательный» штаб РФ во временно оккупированном селе Скельки Васильевского района Запорожской области.

Видео атаки появилось в сети. Как пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в СБУ, оккупанты использовали штаб для хранения «избирательных бюллетеней» и документов.



После взрыва оккупанты окружили прилегающие улицы, проверяли людей, «подняли в воздух свои беспилотники».

На оккупированных территориях продолжаются так называемые местные выборы. В рамках голосования, российские солдаты обходят населенные пункты и заставляют жителей голосовать, кроме того, оккупанты даже подготовили результаты «волеизъявления».



