На Луганщині після псевдовиборів очікують на хвилю примусової мобілізації — ОВА

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що в регіоні після незаконних виборів «голів та місцевих рад» очікують хвилю примусової мобілізації. Відповідну заяву політик зробив на своїй сторінці у Telegram.

«Вона (мобілізація — ред.) обіцяє бути жорсткішою, ніж попередні. Співробітникам військкоматів вже донесли всі лазівки російського законодавства», — заявив він.

За даними Лисогора, лише після усного попередження працівники військових комісаріатів можуть увійти на приватну територію та провести мобілізаційні дії. Тобто обшукати і квартиру, і будинок, і територію довкола.

Зазначається, що Росія оголосила проведення з 8 по 10 вересня так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у Криму та Севастополі.

Нагадаємо, що у Генштабі розкрили «кандидатів» на псевдовиборах окупантів.