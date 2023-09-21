Окупанти втратили артсистеми та протитанкові комплекси. У МВС розповіли про успіхи артилеристів за тиждень

Артилеристам Національної гвардії за тиждень вдалося знешкодити на трьох напрямках достатню кількість техніки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.



«На Лиманському, Бахмутському, Мелітопольському та Херсонському напрямках протягом тижня артилеристи Національної гвардії під час вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали близько 900 вогневих завдань», — йдеться у повідомленні.



У МВС зазначили, що артилеристи знищили:

два польові сховища з боєкомплектом;

11 артилерійських систем;

два протитанкові ракетні комплекси;

три одиниці автомобільної техніки;

два моторні човни.

Нагадаємо, на Кремінському напрямку російська армія за добу здійснила 190 обстрілів та 10 разів залучила до атак авіацію.