Окупанти втратили артсистеми та протитанкові комплекси. У МВС розповіли про успіхи артилеристів за тиждень

Артилеристам Національної гвардії за тиждень вдалося знешкодити на трьох напрямках достатню кількість техніки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
«На Лиманському, Бахмутському, Мелітопольському та Херсонському напрямках протягом тижня артилеристи Національної гвардії під час вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали близько 900 вогневих завдань», — йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, що артилеристи знищили:
Нагадаємо, на Кремінському напрямку російська армія за добу здійснила 190 обстрілів та 10 разів залучила до атак авіацію.