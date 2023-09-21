Оккупанты лишились артсистем и противотанковых комплексов. В МВД рассказали об успехах артиллеристов за неделю

Артиллеристам Национальной гвардии за прошедшую неделю удалось обезвредить на трех направлениях достаточное количество техники российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.



«На Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях в течение недели артиллеристы Национальной гвардии в ходе огневой поддержки подразделений Сил обороны выполнили около 900 огневых задач», — говорится в сообщении.



В МВД отметили, что артиллеристы уничтожили:

два полевых хранилища с боекомплектом;

11 артиллерийских систем;

два противотанковых ракетных комплекса;

три единицы автомобильной техники;

две моторные лодки.

Напомним, на Кременском направлении российская армия за сутки совершила 190 обстрелов и 10 раз привлекла к атакам авиацию.