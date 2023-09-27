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Двом киянам загрожує довічне за коригування ударів по столиці

27 вересня 2023, 09:52

Двом киянам загрожує довічне за коригування ударів по столиці

Затриманий коригувальник ударів по столиці. Фото: СБУ Затриманий коригувальник ударів по столиці. Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч проти 21 вересня цього року. Про це повідомили у СБУ

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані направили росіянам координати для удару по місту. Основними цілями атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства.

За даними слідства, «наведенням» російських ракет по Києву займалися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу (відоме як ГРУ). У поле зору військової розвідки Росії вони потрапили через свої антиукраїнські повідомлення до соцмереж, які поширювалися після початку повномасштабного вторгнення агресора.

Основними цілями ворожої атаки були московські об'єкти життєзабезпечення. Фото: СБУ

Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків і поставив їм завдання зі збирання розвідданих на території Києва.

За вказівкою російської спецслужби, агенти відстежували місця базування та переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, у яких випитували «потрібну» інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, агенти РФ надсилали своєму російському куратору фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Для передачі даних зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати «сеанси» зв'язку, створили кілька анонімних облікових записів. За кожне виконане завдання зловмисники отримували із Росії гроші. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

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