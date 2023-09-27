Двум киевлянам грозит пожизненное за корректировку ударов по столице

Задержанный корректировщик ударов по столице. Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Об этом сообщили в СБУ



Установлено, что накануне этой даты задержанные направили россиянам координаты для удара по городу. Основными целями атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.



По данным следствия, «наведением» российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба (известное как ГРУ). В поле зрения военной разведки России они попали через свои антиукраинские сообщения в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора.

Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения. Фото: СБУ

Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.



По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты «втемную» использовали своих знакомых, у которых выспрашивали «нужную» информацию под видом бытовых разговоров.



Кроме того, агенты РФ присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.



Для передачи сведений изменники использовали мессенджер, а чтобы замаскировать «сеансы» связи, создали несколько анонимных аккаунтов. За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.