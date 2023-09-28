«Суд ЛНР» засудив українського військового до 19 років колонії

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. Молодшого сержанта 24 окремої механізованої бригади ЗСУ Артема Пухальського звинувачують у «вбивстві жителя Золотого».



Як повідомляє Слідчий комітет (СК) Росії, його засудили до 19 років колонії.



Стверджується, що 6 травня 2022 року засуджений нібито «здійснив по п'ять пострілів осколково-фугасними мінами калібру 120 мм у напрямку вулиць Войкова та Виробнича».



Окупанти стверджують, що в результаті розриву міни по вулиці Войкова поранення різного ступеня тяжкості отримав чоловік 1938 року народження, який помер у медичному закладі. Біля стадіону на вулиці Виробнича місцевий житель 1941 року народження отримав мінно-вибухові травми.