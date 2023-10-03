Окупанти затримали у Маріуполі підлітків за «глумлення над триколором та нацизм»: деталі

Трьох школярів затримали у Маріуполі. Фото: ren.tv

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти затримали трьох підлітків, які нібито знущалися з георгіївських стрічок, російського триколору. Також позували у нацистському привітанні на тлі військової техніки. Про це повідомляє пропагандистський сайт.



«Завдяки аналізу інформпростору, моніторингу тієї ж блогосфери, інтернет-месенджерів було встановлено закриту спільноту з учасниками, де йшло щільне поширення екстремістських матеріалів та націоналістичної символіки», — розповів офіцер військової контррозвідки Фрегат.

У сюжеті повідомляється, що саме «київський режим» впровадив в уми школярів негативний образ Росії.



«Змалку, навіть у дошкільній освіті, пропаганда велася про те, що існує ворог, і він має бути повалений», — розповіла так звана радниця голови ВДА Запорізької області з прав дитини Юлія Сажаєва.



Також сепаратисти зазначили, що ще один спосіб впливу української пропаганди через літературу. Нібито кожна сторінка є — зразком русофобії.

«Налаштувати український народ проти російської влади, проти російського народу. Надруковано за взаємодії зі Сполученими Штатами Америки», — видав офіцер військової контррозвідки з позивним Дон.



Школярів звинувачують одразу за двома статтями: «осквернення державних символів» та «реабілітація нацизму». Адміністративну справу порушили на батьків, яким доведеться сплатити штраф.



Нагадаємо, окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки.