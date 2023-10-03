Оккупанты задержали в Мариуполе подростков за «глумление над триколором и нацизм»: детали

Троих школьников задержали в Мариуполе. Фото: ren.tv

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты задержали трех подростков, которые якобы глумились над георгиевскими лентами, российским триколором. Также позировали в нацистском приветствии на фоне военной техники. Об этом передает пропагандистский сайт.



«Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров, было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики», — рассказал офицер военной контрразведки Фрегат.

В сюжете сообщается, что именно «киевский режим» внедрил в умы школьников негативный образ России.



«С малых лет, даже в дошкольном образовании, пропаганда велась о том, что существует враг, и он должен быть повержен», — поведала так называемая советница главы ВГА Запорожской области по правам ребенка Юлия Сажаева.



Также сепаратисты отметили, что еще один способ воздействия украинской пропаганды — через литературу. Якобы каждая страница — образец русофобии.

«Настроить украинский народ против российской власти, против российского народа. Напечатано при взаимодействии с Соединенными Штатами Америки», — выдал офицер военной контрразведки с позывным Дон.



Школьников обвиняют сразу по двум статьям: «осквернение государственных символов» и «реабилитация нацизма». Административное дело возбудили на родителей, которым придется заплатить штраф.



Напомним,оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки.