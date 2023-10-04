Під час обстрілу Донецької області поранено семеро людей

За 3 жовтня росіяни поранили сімох жителів Донбасу: трьох в Іллінівці та Вишневому та одного в Авдіївці. Про постраждалих повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



За офіційними даними, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області вбито 1729 і поранено 4205 осіб. Загальна кількість жертв в області вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Результат обстрілу Донбасу. Фото: Facebook

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 2 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок чого п'ять цивільних отримали поранення.