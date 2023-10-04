Окупанти вдарили з комплексу С-300 по Селидівській громаді

Зруйноване росіянами підприємство у Селидівській громаді. Фото: Донецька обласна прокуратура

Війська Росії вдарили з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



Вчора, 3 жовтня, близько 18:50 російська армія завдала удару, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300 по смт Вишневому Селидівській громаді, а саме по території одного з приватних підприємств.

Зруйноване росіянами підприємство у Селидівській громаді. Фото: Донецька обласна прокуратура

На момент атаки в приміщенні знаходилися робітники, які щойно вступили в нічну зміну. Двоє чоловіків 27 та 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Вони терміново госпіталізовані до міської лікарні.

Зруйноване росіянами підприємство у Селидівській громаді. Фото: Донецька обласна прокуратура

Майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівлю та ворота гаражів.



Нагадаємо, за 3 жовтня росіяни поранили сімох жителів Донбасу: трьох в Іллінівці та Вишневому та одного в Авдіївці.