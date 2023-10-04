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Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо

Оновлено
04 жовтня 2023, 13:24

Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо

Українські бійці в Криму. Кадр із відео Українські бійці в Криму. Кадр із відео

ФСБ РФ повідомила про взяття в полон одного з диверсантів, які нібито брали участь у спробі висадитися в Криму. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.

Стверджується, що метою ДРГ була фото- та відеозйомка учасників гурту на тлі українського прапора у Криму.

Пізніше спецслужба опублікувала відео із частиною опитування захопленого в полон чоловіка. Чоловік на відео каже, що є пересічним солдатом Головного управління розвідки Міноборони України.

Також затриманий говорить на камеру, що група складалася з 16 осіб, що рухалася до Криму на катерах та скутерах з Одеської області.

Сьогодні вранці Міноборони РФ заявило про спробу висадки українського десанту на швидкохідних військових катерах та гідроциклах біля мису Тарханкут у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Як стверджує відомство, спробу проникнення припинили військові літаки.

Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов розповів у коментарі РБК-Україна, що в рамках висадки у бійців ГУР в окупованому Криму сталася жорстока битва.

«Продовжуються заходи щодо деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території та повернення зворотної групи. Наші групи вже повернулися»,— розповів Юсов.

За його словами, в рамках цієї операції була жорстока битва. Є втрати і серед українських спецназівців, але вони не зрівнянні з російськими, зазначив Юсов.

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