Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо

Українські бійці в Криму. Кадр із відео

ФСБ РФ повідомила про взяття в полон одного з диверсантів, які нібито брали участь у спробі висадитися в Криму. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.



Стверджується, що метою ДРГ була фото- та відеозйомка учасників гурту на тлі українського прапора у Криму.



Пізніше спецслужба опублікувала відео із частиною опитування захопленого в полон чоловіка. Чоловік на відео каже, що є пересічним солдатом Головного управління розвідки Міноборони України.



Також затриманий говорить на камеру, що група складалася з 16 осіб, що рухалася до Криму на катерах та скутерах з Одеської області.



Сьогодні вранці Міноборони РФ заявило про спробу висадки українського десанту на швидкохідних військових катерах та гідроциклах біля мису Тарханкут у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Як стверджує відомство, спробу проникнення припинили військові літаки.



Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов розповів у коментарі РБК-Україна, що в рамках висадки у бійців ГУР в окупованому Криму сталася жорстока битва.



«Продовжуються заходи щодо деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території та повернення зворотної групи. Наші групи вже повернулися»,— розповів Юсов.



За його словами, в рамках цієї операції була жорстока битва. Є втрати і серед українських спецназівців, але вони не зрівнянні з російськими, зазначив Юсов.