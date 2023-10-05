Росіяни вдарили по Авдіївці ракетами та танками, а на Торецьк скинули авіабомбу

За добу на Донеччині зруйновано 59 цивільних об'єктів. Фото: поліція

Протягом доби під вогнем перебувало 12 населених пунктів Донецької області. Російські війська били по цивільних авіаціях, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, танків. По Авдіївці вони били ракетами та танками, а на Торецьк скинули керовану авіабомбу. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.





«Авдіївка витримала 9 ворожих атак – від ракетних до танкових. Поранена громадянська людина. Три керовані авіабомби скинула Росія на Торецьк, а також вдарила по місту з артилерії. Є поранений, пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти обстрілювали Авдіївку, Красногорівку, Годинник Яр, смт Керамік, Курдюмівку, Новогригорівку, а також села — Кучерів Яр, Новокалинове, Петрівка, Райське, Шахтарське.

Пошкоджено 59 цивільних об'єктів — 54 житлові будинки, гараж, автомобілі, ЛЕП.

З артилерії армія Росії накрила Красногорівку — вбила людину.

У поліції зазначили, що два авіаудари керованими авіабомбами «ФАБ-250» росіяни завдали по Шахтарському. Руйнування зазнали 11 приватних будинків. По селу Райське окупанти били зі «Смерчів» — пошкодили 23 приватні будинки.

Нагадаємо, відомо, що минулої доби російська армія обстріляла Шаховську громаду. Попередньо, без постраждалих.