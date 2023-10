Якщо допомогу послабити, злочинів побільшає — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не знижувати підтримку для України, бо це призведе до більшої кількості терористичних атак в українських містах та селах. Про це він написав у своєму Twitter.



«Внаслідок вчорашнього російського терористичного удару по Грозі загинули щонайменше 52 особи, включаючи дитину. Сьогодні від її удару по Харкову загинула ще одна дитина. Обидва звірства доводять, що глобальна підтримка України має бути стійкою та розширюватись. Послаблюючи її, це призведе лише до збільшення кількості подібних воєнних злочинів», — зазначає дипломат.

Російський terrorist strike на Hroza yesterday killed at least 52, включаючи kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that Global support для Ukraine має бути sustained і increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M