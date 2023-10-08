Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 7 жовтня

Суспільство



У Новій Каховці підірвали автомобіль секретаря з «Єдиної Росії» Володимира Малова. Він помер від отриманих поранень.



Окупаційна влада частини Запорізької області має намір з початку 2024 року відмовляти у наданні медичної допомоги за українським паспортом.



Бойові дії



У Калінінському районі Донецька пролунав вибух. Як пишуть очевидці у мережі, з безпілотника було випущено снаряд на вулицю капітана Ратнікова. За словами «мера» Кульомзіна, під обстріл потрапила вулиця Осипенка в районі школи №7. Один із місцевих мешканців підтвердив, що ніхто не постраждав.

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