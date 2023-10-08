Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 октября

Общество



В Новой Каховке взорвали автомобиль секретаря из «Единой России» Владимира Малова. Он умер от полученных ран.



Оккупационные власти части Запорожской области намерены с начала 2024 года отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту.



Боевые действия



В Калининском районе Донецка прогремел взрыв. Как пишут очевидцы в сети, с беспилотника был выпущен снаряд на улицу капитана Ратникова. По словам «мэра» Кулемзина, под обстрел попала улица Осипенко в районе школы № 7. Один из местных жителей подтвердил, что никто не пострадал.

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