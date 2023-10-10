Понад 120 населених пунктів України опинилися під артилерійським вогнем минулої доби — Генштаб

Окупанти завдали одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як за позиціями наших військ, так і цивільними об'єктами нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок вранці.

Минулої доби російські війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 «шахедів» противника.

Авіаційні удари зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне, Степове Сумської області; Кондрашівка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Андріївка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Зміївка та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.